Москва17 апр Вести.В обвинительное заключение по делу бывшей замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой добавлена статья о легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

До этого Минькову обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Ленинский районный суд Краснодарского края в окончательную редакцию уголовного дела Миньковой добавлена статья 174.1 части 4 пункта б УК РФ говорится в сообщении агентства

Ранее сообщалось, что Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой и членов ее семьи.