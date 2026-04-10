Вице-губернатор Кубани Коробка и экс-депутат Фурса уличены в рейдерском захвате

Москва10 апр Вести.Генпрокуратура России уличила бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и экс-депутата заксобрания Кубани Сергея Фурсу в рейдерском захвате. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает источник, захвату ими подвергся Васюринский агропромышленный комплекс.

Ранее Коробку арестовали на два месяца. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. В его поместье прошли обыски, откуда изъяли 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей.

Однако сам обвиняемый отказался признавать обысканное поместье своим.