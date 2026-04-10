Москва10 апр Вести.Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы двух бывших депутатов заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и Сергея Фурса, связанных с экс-замгубернатора Андреем Коробкой. Общая сумма имущества оценивается в 82 миллиарда рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, всего по антикоррупционному иску проходят 19 ответчиков.

Согласно иску, в 2012 году Фурса и Сидюков были владельцами компаний в Краснодарском крае с доходом, не превышающим 10 миллионов рублей. После прихода во власть они совместно с вице-губернатором Коробкой начали вести нелегальный бизнес, благодаря чему они улучшили свое имущественное положение за счет государственной и муниципальной собственности.

По указанию Коробки в безвозмездное пользование его бизнес-партнеров перешли 17 тысяч гектаров земель. Кроме того, было захвачено крупное аграрное предприятие ООО "Васюринский МПК", в пользовании которого находится порядка 25 тысяч гектаров плодородных земель в Динском и Горячеключевском районах. Их стоимость оценивается в 20 миллиардов рублей.

При поддержке вице-губернатора под застройку незаконно перевели земли в исторической части Краснодара после неправомерно согласованного прекращения на нем деятельности элеватора. Это позволило фирмам Сидюкова возвести на нем элитные жилые комплексы "Все свои" и "Все свои-VIP".

Сидюковым сформированы активы совокупной стоимостью 62,5 миллиарда рублей. Фурсой – более 19 миллиардов рублей сказано в сообщении

Свои активы они регистрировали на своих родственников и доверенных лиц.

В итоге суд удовлетворил исковые требования, обратив доход государства 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации, а также денежные средства., автомобили, ценные бумаги, драгоценности и предметы роскоши.