Иск к президенту Нотариальной палаты Кубани увеличен почти на 15 млн рублей

На Кубани почти на 15 млн увеличен иск к президенту Нотариальной палаты Иск к президенту Нотариальной палаты Кубани увеличен почти на 15 млн рублей

Москва24 апр Вести.В Краснодаре Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об увеличении исковых требований к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой почти на 15 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы суда передает ТАСС.

Увеличены исковые требования - дополнительно с Черновой мы просим взыскать и обратить в доход РФ денежные средства, находящиеся на счетах: в размере 968 тыс. 910 рублей, в размере 13 млн 433 тыс. 646 рублей говорится в заявлении представителя истца

Галина Чернова - супруга бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Ходатайство направлено в рамках дела об обращении в доход РФ имущества членов семьи Чернова.

Заявленное ходатайство удовлетворено судом. Сумма заявленных к Черновой первоначальных требований официально не оглашалась.