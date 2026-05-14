МВД: на Кубани расследуется дело экс-главы нотариальной палаты о мошенничестве

Москва14 мая Вести.Расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

Женщина является бывшей супругой экс-председателя краевого суда Александра Чернова.

В отношении Черновой расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в сообщении

Чернова была президентом нотариальной палаты Краснодарского края с 19 октября 2001 года. Генпрокуратура уличила ее в содействии экс-супругу.