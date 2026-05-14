Москва14 маяВести.Расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
Женщина является бывшей супругой экс-председателя краевого суда Александра Чернова.
В отношении Черновой расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)говорится в сообщении
Чернова была президентом нотариальной палаты Краснодарского края с 19 октября 2001 года. Генпрокуратура уличила ее в содействии экс-супругу.