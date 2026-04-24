Семья экс-председателя суда Чернова контролирует нотариат Кубани с 1991 года

ГП: с 1991 г. семья экс-председателя суда Чернова контролирует нотариат Кубани Семья экс-председателя суда Чернова контролирует нотариат Кубани с 1991 года

Москва24 апр Вести.В Краснодарском крае институт нотариата с 1991 года полностью контролируется семьей бывшего председателя краевого суда Александра Чернова. Его механизмы семейный клан использует в корыстных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры в суде.

Начиная с 1991 года, институт нотариата в Краснодарском крае фактически по настоящее время… контролировался семьей, которая данный вид деятельности осуществляла исключительно в корыстных личных экономических целях личного обогащения… говорится в сообщении

Доказательства коррупционных правонарушений представлены суду. Сначала краевое управление юстиции контролировал сам Чернов, затем - его бывшая супруга, президент Нотариальной палаты региона. Членами ревизионной комиссии и правления становились доверенные лица. Остальные ответчики, вовлеченные в противоправную деятельность, помогали скрывать от органов контроля реальное имущественное положение семьи Черновых.

Ранее суд установил, что Чернов на посту председателя Краснодарского краевого суда в 1994-2019 гг. не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты.