"Золотую судью" Хахалеву уличили в связях с криминальным авторитетом Пецо

Москва26 мая Вести.Экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева оказалась связана с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, также известным как Пецо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

По имеющимся данным, Хахалева вместе с Бухникашвили в течение семи лет занимались продажей спортивных товаров.

В период с 1993 по 2000 годы Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом и сестрой Хахалевой занимались розничной торговлей спортивными товарами цитирует представителя ГП агентство

Сейчас Елена Хахалева находится в международном розыске. Ее заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году, так как, по данным следствия, экс-судья на протяжение 3,5 лет получала зарплату за те дни, в которые не работала.