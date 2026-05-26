Москва26 мая Вести.Бывший супруг экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой пытался вывести незаконно приобретенные активы на сумму более 1 млрд рублей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

Уточняется, что Роберт Хахалев использовал должность жены, когда она еще была судьей, для собственного обогащения, а после, когда Елену лишили полномочий и в отношении нее начали уголовное преследование, решил обезопасить незаконно приобретенные активы.

Хахалев принял меры по выводу активов в иностранные юрисдикции: по фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму "Незамаевское", создав ложную видимость законности происхождения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей цитирует представителя Генпрокуратуры агентство

Заявленные в отношении него требования Хахалев не признал и возразил против их удовлетворения.

Ранее Елену Хахалеву уличили в связях с грузинским авторитетом Ревазом Бухникашвили, также известным как Пецо. По данным Генпрокуратуры, у нее с ним был совместный бизнес по продаже спортивных товаров.