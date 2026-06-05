Имущество золотой судьи Хахалевой конфисковали в доход государства Суд конфисковал имущество золотой судьи Хахалевой и ее семьи

Москва5 июн Вести.Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства многомиллионное имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц, решение суда подлежит немедленному исполнению. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства доли в уставном капитале 4 коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков в общей сумме более 15,5 миллионов рублей сказано в сообщении

Согласно материалам антикоррупционного иска, Елена Хахалева в судебном порядке распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу фирм, принадлежащих ее мужу Роберту. Также противоправным способом семья завладела участками общей площадью более 12,5 тысяч гектаров. Это позволило им обогащаться и переводить доходы в недвижимость, дорогостоящие автомобили, предмеры роскоши и иные активы.

Хахалевой в ее противоправной деятельности помогала ее сестра Наталия – судья Арбитражного суда Краснодарского края. Она приняла личное участие в освобождении аффилированных Роберту Хахалеву хозяйствующих обществ от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и других обязательных платежей.