Москва15 апрВести.Бывшего директора футбольного клуба "Тамбов" Ольгу Коновалову оправдали по делу о хищении субсидий, сообщает ТАСС.
Осенью 2019 года женщина перевела на счет подконтрольной организации свыше 708 тысяч рублей, выделенных клубу на проведение сезона 2019-2020 годов.
В 2024 году суд дважды признавал Коновалову виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, и оба раза сторона защиты добивалась отмены приговоров.
15 апреля оправдательный приговор Коноваловой вынес Советский районный суд Тамбова. Сумма ущерба областному управлению по физической культуре и спорту с нее была взыскана в полном объеме.
Коновалова Ольга Юрьевна: вынесен оправдательный приговор, в деянии подсудимой отсутствует состав преступленияговорится в картотеке суда, на которую ссылается агентство
В прокуратуре Тамбовской области сообщили агентству, что намерены подать апелляцию на решение суда.