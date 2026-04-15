Экс-директора ФК "Тамбов" Коновалову оправдали по делу о хищении субсидий

Экс-директора ФК "Тамбов" Коновалову оправдали по делу о хищении 708 тыс. рублей

Москва15 апр Вести.Бывшего директора футбольного клуба "Тамбов" Ольгу Коновалову оправдали по делу о хищении субсидий, сообщает ТАСС.

Осенью 2019 года женщина перевела на счет подконтрольной организации свыше 708 тысяч рублей, выделенных клубу на проведение сезона 2019-2020 годов.

В 2024 году суд дважды признавал Коновалову виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, и оба раза сторона защиты добивалась отмены приговоров.

15 апреля оправдательный приговор Коноваловой вынес Советский районный суд Тамбова. Сумма ущерба областному управлению по физической культуре и спорту с нее была взыскана в полном объеме.

Коновалова Ольга Юрьевна: вынесен оправдательный приговор, в деянии подсудимой отсутствует состав преступления говорится в картотеке суда, на которую ссылается агентство

В прокуратуре Тамбовской области сообщили агентству, что намерены подать апелляцию на решение суда.