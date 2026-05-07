МВД завершило расследование дела в отношении экс-главы ФК "Торпедо" МВД: дело экс-гендиректора ФК "Торпедо" о договорных матчах ушло в суд

Москва7 мая Вести.Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо Москва", обвиняемого в организации договорных матчей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По версии следствия, топ-менеджер совместно с владельцем клуба и еще одним сотрудником вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства для обеспечения победу клуба в предстоящей игре.

Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов. Целью соучастников было обеспечение участия ФК "Торпедо Москва" в Российской Премьер-Лиге пояснила Волк

Арбитры получали от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча. В ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.

Материалы уголовного дела по статье УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса" с утвержденным обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.