МВД: футбольный арбитр по совету ИИ отказался от своих показаний

ИИ вместо адвоката: футбольный судья выстраивал линию защиты по совету нейросети МВД: футбольный арбитр по совету ИИ отказался от своих показаний

Москва31 июл Вести.Футбольный арбитр, обвиняемый во взятке, изменил свои показания, последовав инструкциям искусственного интеллекта. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк.

Во время первого допроса фигурант уголовного дела о коррупции полностью признал вину и раскаялся. Однако позже он отказался от своих прошлых показаний. По данным следствия, нейросеть подготовила для футбольного судьи стратегию защиты.

Выяснилось, что мужчина, желая избежать уголовной ответственности, при помощи искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в строгом соответствии с которой впоследствии изменил свои показания отметила Волк в МАХ

Доказательства использования ИИ были обнаружены в телефоне обвиняемого. О задержании футбольного арбитра стало известно в марте. В ноябре 2023 года судья получил 2 млн рублей от ФК "Химки" за обеспечение нужного результата в игре с "Аланией". Тогда матч завершился со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды.