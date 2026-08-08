Суд в ФРГ использовал ChatGPT при вынесении решения о проживании украинцев в ЕС

Немецкие судьи решали судьбу украинцев с помощью ChatGPT Суд в ФРГ использовал ChatGPT при вынесении решения о проживании украинцев в ЕС

Москва8 авг Вести.Административный суд немецкого Гессена использовал ChatGPT при вынесении решения, касающегося прав украинских беженцев на проживание в Евросоюзе (ЕС), пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

О том, что судьи прибегали к советам искусственного интеллекта (ИИ), стало известно, когда документы поступили в Европейский суд. В постановлении были указаны интернет-адреса с пометкой "source=chatgpt.com", из-за чего был сделан вывод об использовании приложения ИИ в ходе разбирательства, отмечается в публикации.

В постановлении судьи ссылаются на веб-сайты. URL… содержит окончание "source=chatgpt.com" пять раз. Это указывает на то, что суд использовал ChatGPT пишет газета

Авторы статьи отмечают, что использование искусственного интеллекта в качестве замены поисковой системы допустимо, однако следует помнить, что ИИ может выдавать неверные заключения и ссылаться на нерелевантные источники. Ряд источников, на которые ссылались судьи в постановлении, не являлись информативными.

В беседе с газетой суд признал наличие неподтвержденного источника, однако указал, что решение по существу было верным.

Ранее в Совете ЕС сообщили, что с 2027 года Европейский союз будет отказывать во временной защите военнообязанным гражданам Украины.