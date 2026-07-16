Interia: воля избирателей Евросоюза может стать серьезным испытанием для Киева

Прихоти избирателей ЕС могут стать серьезным испытанием для Украины, пишут СМИ Interia: воля избирателей Евросоюза может стать серьезным испытанием для Киева

Москва16 июл Вести.В скором времени серьезным испытанием для Украины может стать воля жителей Европейского союза на предстоящих выборах в своих государствах. Об этом пишет польское издание Interia.

В материале отмечается, что некоторые европейские страны проявляют солидарность с Украиной, однако ситуация в любой момент может измениться.

Вскоре может оказаться, что самым серьезным испытанием для Украины станут <...> прихоти избирателей западных демократий написали авторы статьи

Подчеркивается, что в настоящее время ряд европейских государств переживает кризисные явления, что ведет к росту поддержки оппозиционных сил. В качестве примера приводится Германия, где увеличивается популярность партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Одновременно во Франции растет число сторонников лидера правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что конфликт на Украине подтвердил беспомощность руководства Европейского союза (ЕС).