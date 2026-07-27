Москва27 июл Вести.Мир вошел в стадию сингулярности в области развития искусственного интеллекта. Об этом заявил гендиректор OpenAI Сэм Альтман, его слова приводит Business Insider.

По словам предпринимателя, еще десять лет назад нечто подобное воспринималось обществом как невероятный сценарий. Теперь же ИИ кардинально изменил человеческую жизнь, добавил он.

Мы сейчас, можно сказать, в сингулярности сказал Альтман

Технологической сингулярностью принято считать принципиально новое событие или явление, которое приводит к тому, что основные процессы развития технологии становятся неуправляемыми. Это, в свою очередь, приводит к серьезным изменениям человеческой цивилизации.

При этом, по мнению Альтмана, грядущие перемены будут "невероятными и чрезвычайно позитивными" для всего мира.

Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что россиянам не стоит бояться использования искусственного интеллекта.