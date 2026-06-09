Москва9 июн Вести.Искусственный интеллект (ИИ) незаметно станет частью жизни россиян — отрицать его бессмысленно, заявил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Анисимов отметил, что тема ИИ волнует многих, а для молодежи это уже стало нормой жизни. Для старшего поколения появление ИИ, по его словам, можно сравнить с появлением телефона.

Мы же сейчас не ставим вопрос, что, когда студент пришел в университет, ему надо выдать мобильный телефон или планшет, чтобы он с его помощью взаимодействовал со своим преподавателем. Вот так же ИИ через несколько лет незаметно станет частью нашей жизни. Поэтому отрицать его нет смысла сказал Анисимов

Ректор добавил, что на сегодняшний день следует внести изменения в образование, так как ИИ стал его частью. Он заметил, что в НИУ ВШЭ вводится подобная практика.

Мы, кстати, с нового учебного года уже будем учить ребят не просто основам цифровой грамотности, а использованию ИИ в их профессиональной деятельности. Преподаватели имеют возможность использовать ИИ так же, как студенты. Мы в университете даже приняли этический кодекс: врать нельзя, но использовать можно. Но если ты соврал и говоришь: "Я не использовал ИИ" — за вранье мы отчисляем отметил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны есть преимущества в сфере развития ИИ.