Москва18 июл Вести.Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных украинцев в зону боевых действий.

Он добавил, что уклонение от военной службы не является основанием для получения убежища.

Мы говорим о совершенно разных ситуациях. До сих пор украинцы получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев, в то время как в отношении сирийцев, как беженцев от гражданской войны, всегда проводились индивидуальные проверки в рамках процедуры предоставления убежища. В будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой Директивы о массовом притоке. Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища