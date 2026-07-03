Названы механизмы, которые ищет ФРГ для возвращения украинских призывников Эксперт назвал механизмы, которые ищет ФРГ для возвращения украинских уклонистов

Москва3 июл Вести.Сокращение пособий украинским уклонистам, находящимся в Германии, может стать одним из механизмов, который предложат немецкие власти для возвращения мужчин призывного возраста. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать определенного экономического выдавливания.

Например, сокращения пособий. При этом немецкие власти все это будут трактовать как защиту коренного населения … На мой взгляд, эффективный инструмент – это депортация за различные правонарушения, вплоть до там кражи в супермаркетах либо неоплаченный проезд в общественном транспорте сказал Камкин

Эксперт добавил, что к введению ограничений для военнообязанных украинцев также активно готовятся Польша и Чехия.

Ранее сообщалось, что украинская полиция ищет уклонистов в автоцистернах.