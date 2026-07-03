Москва3 июлВести.Сокращение пособий украинским уклонистам, находящимся в Германии, может стать одним из механизмов, который предложат немецкие власти для возвращения мужчин призывного возраста. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
По его словам, в ближайшее время можно ожидать определенного экономического выдавливания.
Например, сокращения пособий. При этом немецкие власти все это будут трактовать как защиту коренного населения … На мой взгляд, эффективный инструмент – это депортация за различные правонарушения, вплоть до там кражи в супермаркетах либо неоплаченный проезд в общественном транспортесказал Камкин
Эксперт добавил, что к введению ограничений для военнообязанных украинцев также активно готовятся Польша и Чехия.
Ранее сообщалось, что украинская полиция ищет уклонистов в автоцистернах.