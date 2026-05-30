СМИ: полиция на Украине ищет уклонистов от мобилизации в автоцистернах

СМИ: украинская полиция ищет уклонистов в автоцистернах СМИ: полиция на Украине ищет уклонистов от мобилизации в автоцистернах

Москва30 мая Вести.Украинские пограничники и полицейские ищут на пограничном с Молдавией КПП "Паланка" уклоняющихся от мобилизации призывников, которые прячутся в автомобильных цистернах, сообщают СМИ Украины.

В украинских соцсетях появился видеоролик, в котором двое мужчин, один из которых одет в военную форму, проверяют, находятся ли в автоцистернах уклонисты.

Между тем украинские уклонисты могут воспользоваться советскими схемами трубопроводов и попытаться сбежать из страны по трубам в сторону России и Белоруссии.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлена всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от военной службы.