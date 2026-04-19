ТАСС: полицию ФРГ могут привлечь для задержания бегущих от призыва украинцев

ТАСС: полицию Германии могут привлечь к поимке украинских уклонистов ТАСС: полицию ФРГ могут привлечь для задержания бегущих от призыва украинцев

Москва19 апр Вести.В Молдавии заметили автомобили немецкой полиции со световыми маяками и номерными знаками ФРГ, возможно, их привлекли к поимке беглых украинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

Источник напомнил, что примерно год назад немецкую полицию уже замечали на границе с Украиной. Тогда, по данным местных СМИ, европейских полицейских привлекали к борьбе с украинцами, пытавшимися избежать мобилизации и выехать из страны.

На улицах Кишинева замечены спецавтомобили немецкой полиции со световыми маяками на крыше и регистрационными номерами ФРГ сказал источник ТАСС

Собеседник агентства предположил, что немецких правоохранителей могут привлечь к поимке граждан Украины, бегущих от принудительной мобилизации.

Источник ТАСС связал это с недавней встречей главы киевского режима Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, на которой, среди прочего, обсуждалось усиление мобилизации в Вооруженные силы Украины. Он выразил мнение, что на этом фоне появление немецких полицейских в приграничной с Украиной Молдавии вряд ли является случайным.

Ранее газета The Times писала, что ирландские власти предложили украинским беженцам денежные выплаты при условии возвращения на родину. Речь идет о суммах до 2,5 тысячи евро на человека и до 10 тысяч евро на семью.