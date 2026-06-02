Москва2 июн Вести.Украинский территориальный центр комплектования (аналог военкомата) попытался мобилизовать гражданина ФРГ. Об этом в одной из социальных сетей написал народный депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу.

Парламентарий рассказал, что задержанный – бывший гражданин Украины, однако в 2017 году он получил немецкий паспорт и согласно президентскому указу утратил украинское гражданство.

По словам Мазурашу, гражданин ФРГ предъявил сотрудникам ТЦК все необходимые документы, однако они все равно его задержали и отправили в учебный центр в Черновицкой области.

На Украине с зимы 2022 года действует всеобщая мобилизация. Украинцы пытаются избежать призыва в ВСУ, но сотрудники ТЦК занимаются отловом уклонистов – проводят рейды в общественных местах, хватают мужчин призывного возраста прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении.

31 мая сотрудники ТЦК схватили мужчину, когда тот гулял с собакой.