"Страна.ua": сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали мужчину вместе с его собакой

Москва31 мая Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Такую информацию распространило украинское издание "Страна.ua"​​​.

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, мужчину сажают в микроавтобус военкомата, при этом еще перед ним в салон запрыгнула собака.

Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники ТЦК спровоцировали ДТП, чтобы мобилизовать водителя авто. По данным журналистов, микроавтобус военкомов подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина перевернулась.