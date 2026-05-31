Москва31 маяВести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Такую информацию распространило украинское издание "Страна.ua".
На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, мужчину сажают в микроавтобус военкомата, при этом еще перед ним в салон запрыгнула собака.
Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники ТЦК спровоцировали ДТП, чтобы мобилизовать водителя авто. По данным журналистов, микроавтобус военкомов подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина перевернулась.