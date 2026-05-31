На Украине сотрудники ТЦК стали виновниками ДТП и мобилизовали водителя машины

Москва31 мая Вести.Микроавтобус сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Ровенской области подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина перевернулась. Водителя поврежденной машины мобилизовали, пишет украинское издание "Страна.ua".

Уточняется, что в перевернувшейся машине также находилась женщина. После ДТП она попыталась вызвать правоохранителей, однако они отказались приезжать.