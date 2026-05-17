В Тернополе автомехаников мобилизовали после конфликта с владельцем электрокара

Москва17 мая Вести.В Тернополе владелец электромобиля, недовольный качеством ремонта в местном автосервисе, передал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) данные автомехаников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, после этого сотрудники ТЦК прибыли на территорию автосервиса и провели действия по мобилизации нескольких работников. Утверждается, что операция была проведена на основании полученной информации от клиента сервиса.

Важное замечание, что операция "людоловов" проводилась по заказу одного из клиентов, который остался недоволен обслуживанием дорогого своего электрокара сказал собеседник агентства

Ранее на Украине задержали мужчину, взявшего в заложники 13-летнюю девочку при попытке скрыться от сотрудников ТЦК.