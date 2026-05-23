В Одессе жители освободили мобилизованных из микроавтобуса ТЦК Жители Одессы помогли мобилизованным освободиться из микроавтобуса военкомата

Москва23 мая Вести.В Одессе местные жители освободили горожан от принудительной мобилизации, разбив окно микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщают украинские СМИ.

Журналисты распространяют кадры случившегося. На видео несколько мужчин выбираются из разбитого окна транспорта и убегают.

Ранее стало известно, что в деревнях на Украине на фоне мобилизации не осталось мужчин, а потому женщинам приходится самостоятельно справляться с тяжелым физическим трудом и вести хозяйство.