В Германии задержали граждан Украины и Латвии по подозрению в шпионаже

Москва23 апр Вести.В Баварии задержаны два предполагаемых иностранных агента, их подозревают в шпионаже. Об этом сообщила прокуратура Мюнхена.

Задержание двух иностранцев произошло во время рутинной проверки автомобиля на автобане А6 вечером 12 апреля.

Прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении двух мужчин с Украины и Латвии. Их подозревают в планировании диверсионных операций в Германии в качестве иностранных агентов уточняет немецкая радиостанция BR24

Полицейские остановили машину с латвийскими номерами, в которой находились 43-летний гражданин Украины и 45-летний гражданин Латвии. Отмечается, что один из них ранее имел статус военного беженца и проживал в Нижней Франконии.

В салоне автомобиля были обнаружены поддельные удостоверения, камеры, беспилотный летательный аппарат, GPS-трекеры, радиостанции, а также несколько мобильных телефонов и сим-карт.

Окружной суд Мюнхена выдал ордера на арест подозреваемых. Оба фигуранта находятся в следственном изоляторе.

Другие подробности дела в интересах следствия не разглашаются.