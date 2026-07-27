Адвокат рассказал, как правильно использовать ИИ на работе Адвокат Парасочка: перед использованием ИИ необходимо предупредить начальство

Москва27 июл Вести.Чтобы использовать искусственный интеллект (ИИ) в работе без опасения увольнения за утечку данных в открытый доступ, необходимо заранее предупреждать начальство о своем намерении. Об этом в беседе с KP.RU рассказал адвокат Максим Парасочка.

Он прокомментировал увольнение директора по продажам одной из столичных компаний. Причиной стало невыполнение плана и использование нейросети DeepSeek – женщина размещала в ней служебную информацию, а также пересылала данные на свой личный адрес.

Эксперт отметил, что обычно ИИ используют из лучших побуждений. Современные нейросети могут анализировать большие базы данных, а также придумывать полезные стратегии для бизнеса. Однако разглашение служебной информации в чате с ИИ может вызвать последствия.

Например, торговый представитель вводит данные о продажах в DeepSeek, чтобы проанализировать поведение клиентов и сделать продажи еще эффективнее. Вроде бы, молодец, за дело радеет. А данные утекли в открытый доступ указал адвокат

По его словам, чтобы избежать санкций со стороны руководства, необходимо предупредить его.

Сотрудник должен был известить руководство о своем намерении. Написал служебную записку, получил "добро" и спокоен, снял с себя ответственность посоветовал Парасочка

Он добавил, что единые правила должна сформировать компания. В них стоит обозначить, что сотрудник может, а что делать запрещено. Кроме того, указания обязательно должны быть доведены до сведения работников.

Ранее юрист рассказала, что развитие ИИ ставит новые правовые задачи. Оно уже повлияло на международное авторское право, базирующееся на Бернской конвенции, отметила эксперт.