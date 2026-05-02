Москва2 мая Вести.Народный суд промежуточной инстанции города Ханчжоу постановил, что компании не имеют права увольнять сотрудников исключительно для их замены системами искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Поводом для разбирательства стало дело сотрудника технологической компании, известного как Чжоу. Он работал специалистом по обеспечению качества и занимался проверкой результатов крупных языковых моделей. После внедрения ИИ его обязанности были автоматизированы, а самого сотрудника попытались перевести на другую должность с сокращением зарплаты на 40%.

Чжоу отказался принять новые условия, после чего компания уволила его, сославшись на сокращение штата из-за внедрения ИИ. Спор дошел до суда, который признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить компенсацию.

В судебном заявлении отмечается, что основания, приведенные компанией, не попадают под юридические критерии, позволяющие расторгнуть трудовой договор. В частности, не было доказано ни наличие операционных трудностей, ни невозможность продолжения трудовых отношений.

Суд также подчеркнул, что технологический прогресс сам по себе не дает работодателям права в одностороннем порядке увольнять сотрудников или снижать им заработную плату.

По данным издания, этот прецедент может повлиять на практику трудовых отношений в технологическом секторе и задать новые рамки для внедрения автоматизации в Китае.

Ранее народный артист РФ Юрий Стоянов заявил, что крупнейшие звезды Голливуда боятся, что их деятельность будет полностью заменена искусственным интеллектом.