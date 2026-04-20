Звезды Голливуда боятся, что их заменит ИИ, заявил Юрий Стоянов Актер Стоянов: Голливуд боится, что ИИ заменит живых актеров

Москва20 апр Вести.Крупнейшие звезды Голливуда боятся, что их деятельность будет полностью заменена искусственным интеллектом. Об этом народный артист РФ Юрий Стоянов заявил в интервью ИС "Вести".

При этом риск такого исхода событий действительно существует, отметил он.

Присоединился бы я к забастовке Голливуда против искусственного интеллекта? Они боятся, что их заменят, живых актеров заменит искусственный интеллект какими-то нарисованными, придуманными … аватарами. Вот чего они боятся. В этом, наверное, я с ними согласен поделился Стоянов

В 2023 году в США прошла самая продолжительная в истории Голливуда 118-дневная забастовка, по итогу которой актерское сообщество США достигло соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Ключевым аспектом документа стало включение "беспрецедентных положений", направленных на защиту актеров от широкого использования ИИ в индустрии развлечений.

В начале 2026 года звезды киноиндустрии направили коллективное обращение в адрес крупнейших компаний, разрабатывающих ИИ. Претензии творческого сообщества заключались в том, что компании систематически загружают в свои алгоритмы фильмы, тексты, изображения и музыку, защищенные авторским правом.