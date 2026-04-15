Москва15 апр Вести.Актер Иван Охлобыстин заявил, что попытку регулировать интернет в современных условиях он считает "огромной ошибкой".

Артист подчеркнул, что в XXI веке ограничить информацию невозможно, и запреты лишь бьют по качеству информационной среды. В своем Telegram‑канале он добавил, что ограничения в цифровом пространстве напоминают ему эпоху СССР, но, чтобы вернуться в нее, по мнению Охлобыстина, "сначала надо построить машину времени".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что нынешние цифровые ограничения носят временный и вынужденный характер, обусловленный соображениями безопасности. Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России интернет‑среда будет нормализована, как только исчезнет необходимость в действующих мерах.