Москва29 мая Вести.Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров раскритиковал в эксклюзивном комментарии ИС "Вести" возрастные ограничения на посещение патриотического кино.

Обсуждая инициативу Госдумы о пересмотре возрастных ограничений, режиссер обратил внимание, что попытка оградить молодое поколение от "ненужных вещей" может быть лишней.

Речь идет о том, чтобы оградить молодое поколение от всяких ненужных вещей, чтобы курение не показывать... насилие вроде бы. Но понимаете, во всех военных фильмах, хочешь не хочешь, люди курили. Потому что на фронте курили. Зачем же это все замазывать? Зачем ставить 18+ на действительно важные, нужные фильмы? сказал Шахназаров

По словам главы "Мосфильма", все ненужные вещи дети могут легко найти в интернете.

Дети знают все это с трех лет, к сожалению. Тогда это прежде всего запретите. Вычтите интернет и что там только не увидишь. Вместо этого получается... как раз те картины, те книги, которые надо читать и смотреть, их делают практически недоступными для детей добавил он

Ранее сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для военно-патриотических фильмов. Депутат отметил, что действующая система возрастной маркировки должна учитывать не только наличие жестких сцен или лексики, но и общий воспитательный смысл картины.