Сенатор предложил снять возрастные ограничения для патриотического кино

Москва28 мая Вести.Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для военно-патриотических фильмов.

В беседе с ТАСС он отметил, что современное военное кино нередко получает категории 16+ или 18+, несмотря на патриотическую направленность и воспитательное значение таких фильмов.

Парламентарий считает, что действующая система возрастной маркировки должна учитывать не только наличие жестких сцен или лексики, но и общий воспитательный смысл картины. Он подчеркнул, что речь не идет о полной отмене ограничений, а лишь о более гибком подходе.

Когда речь идет о военно-патриотическом кино, то действующее возрастное регулирование в сфере кинопроката стоит пересмотреть сказал Гибатдинов

По мнению сенатора, ограничения приводят к тому, что подростки оказываются лишены доступа к фильмам о героизме, службе и защите страны, хотя именно через такие картины формируется восприятие современных событий и патриотическое воспитание молодежи.

Гибатдинов добавил, что сегодня необходимость пересмотра подходов уже обсуждают представители экспертного сообщества, режиссеры и участники специальной военной операции, консультирующие кинопроекты.