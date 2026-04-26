Сенатор Гибатдинов предложил вернуть Ленинские комнаты на предприятия и в школы

В СФ предложили вернуться к практике Ленинских комнат в школах и предприятиях Сенатор Гибатдинов предложил вернуть Ленинские комнаты на предприятия и в школы

Москва26 апр Вести.России стоит вернуться к практике создания Ленинских комнат на базе школ и предприятий в обновленном формате. Такое предложение высказал член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

В беседе с ТАСС сенатор указал, что формат таких помещений, предназначенных для коллективного досуга и политического просвещения, до сих пор находит свое применение в армии.

На мой взгляд, стоит вернуться к практике создания Ленинских комнат в школах, на предприятиях и в организациях в обновленном и современном формате заявил Гибатдинов

Он также подчеркнул важность такого формата работы на фоне попыток переписывания истории и вытеснения российской культуры.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России наступает новая эпоха Владимира Ленина.