Москва22 апр Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в интервью ИС "Вести", что сегодня наступает новая эпоха Владимира Ленина.

По словам лидера КПРФ, планете очень повезло, что 22 апреля 1870 года родился Ленин, который предложил и теоретически обосновал идею справедливости, труда и дружбы народов, а также предсказал события Первой мировой войны, куда будет втянута Россия.

Мы 41-й [год] встретили лучшими станками, лучшими заводами, лучшими самолетами, лучшими тракторами, танками, лучшими солдатами, командирами. И это подготовил советский учитель, инженер и ученый. Это все Ленин. И кто бы что ни говорил, сегодня снова наступает его эпоха. Мы сходили, поклонились в мавзолей. Пять тысяч народу пришло: дети, школьники, комсомольцы, женщины, солдаты сказал Зюганов

Согласно опросу ВЦИОМ, личность Владимира Ленина вызывает симпатию у 64% населения России, при этом 20% респондентов заявили о неприязни к нему.