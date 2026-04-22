Москва22 апр Вести.Те, кто избираются в Государственную думу, должны следовать заветам, оставленным Владимиром Лениным для политиков. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX (МАКС) депутат опубликовал фрагмент собственной речи. В текстовой подписи к ролику он призвал тех, кто идет в политику, пытаясь выехать на имени вождя, следовать заветам Ленина.

У него [Ленина] есть такое выражение, актуальное для политиков: "Честность в политике есть результат силы, а лицемерие – результат слабости". Если будем этим руководствоваться, то заветы Ильича будут жить и исполняться сказал Володин

Ранее о значимости политической фигуры Ленина также высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик заявил, что сегодня вновь наступает его эпоха.