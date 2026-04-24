Москва24 апрВести.С приходом слабых лидеров в партию власти в СССР, с отрывом советов от народа, пришел и распад государства. Этот урок усвоен. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В своей статье об истории парламентаризма для "Российского газеты" спикер дал оценку историческому периоду после революции и до распада СССР. Он подчеркнул, что до тех пор, пока партией руководили сильные лидеры близкие к народу, государство сохранялось и страна развивалась. По его мнению, слабое партийное руководство привело к распаду Союза.
Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоеннаписал Володин
Также в этой статье глава Госдумы рассказал о главной цели депутатской работы и создании правовой базы для технологического будущего России.