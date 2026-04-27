Москва27 апр Вести.Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин внес большой вклад в создание первой Государственной думы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Политик отметил, что Столыпин не боялся отстаивать свою правоту и убеждал депутатов в необходимости принять важные для России решения.

В этой связи хочется подчеркнуть, что большую роль сыграл в становлении нашего российского парламентаризма Петр Аркадьевич Столыпин, тогдашний председатель правительства Российской империи, который не боялся, отстаивал свою правоту, свою точку зрения в диалоге, убеждал депутатов в необходимости принятия решений. А они были для страны крайне важными. Это и вопрос, связанный с введением обязательного образования в рамках начальной школы. Это и земельные реформы, развитие сельского хозяйства. Он со своей стороны постарался сделать все для того, чтобы Государственная дума состоялась рассказал он

Помимо этого, Володин считает важным, что Столыпин более 30 раз приходил в Государственную думу, чтобы выступить. По мнению Володина, такого внимания Госдуме еще ни один политик не уделял.

31 раз он приходил в Государственную думу для того, чтобы выступить в должности министра внутренних дел, а затем в должности председателя правительства. Надо сказать, что такого внимания к Государственной думе никто из сановных чиновников того времени не уделял. Когда берем вот этот исторический период с участием Столыпина, мы видим, что пришла политическая стабильность заметил председатель Госдумы

Также Володин подчеркнул, что Столыпин сделал все, чтобы избежать революции 1917 года. По его мнению, если бы не трагическая смерть, то, возможно, от событий тех лет удалось бы уйти.

И Столыпин, учитывая его качества и профессионализм, сделал все для того, чтобы отодвинуть революцию как можно дальше. И если бы не трагическая его смерть — 11 раз на него покушались, и 11-е покушение унесло его жизнь — то, возможно, не было бы революции. Но судьба распределилась иначе, его не стало. И такого диалога, который он вел с парламентом, тех решений уже не было. В итоге все это пришло к большим проблемам. Революция 1917 года — это разрушение. Понятно, что это привело к трагедии добавил политик

Он добавил, что, несмотря на высокую конкуренцию среди политических партий, депутаты современной России понимают, что самое главное — развитие страны.

Получив такие мощные прививки, думаю, что сейчас все осознают: надо делать все для того, чтобы сохранить страну, чтобы она была сильнее, чтобы люди жили лучше. Сейчас у всех политических партий, несмотря на то, что их у нас много, и они конкурируют, более того, борются и делают все, чтобы получить как можно больше голосов, но у всех есть понимание, что главная партия — это страна. Чтобы Россия жила, чтобы люди были защищены сказал Володин

Ранее Володин прокомментировал распад СССР. По его мнению, он произошел из-за появления слабых лидеров. Спикер Госдумы подчеркнул, что пока партией руководили сильные лидеры, близкие к народу, государство сохранялось и страна развивалась.