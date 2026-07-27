Москва27 июлВести.Госдума всегда получала поддержку от президента России Владимира Путина. Об этом ИС "Вести" заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Надо отдать должное нашему президенту, Дума всегда получала поддержку с его стороны. У нас постоянная коммуникация, причем не только на уровне Государственной думы, но и руководителей политических фракций. А потом те решения, которые были приняты президентом и 25 лет назад, именно он инициировал закон о политических партиях, и у нас конкуренция между партиями на сегодняшний день сложилась именно на основе принятого 25 лет назад закона — равный доступ к государственным СМИсказал он
Володин добавил, что конкуренция не разъединила политические фракции, а сплотила их.
Через какие решения? То, что президент предложил… больше разговаривать друг с другом, учитывать мнение друг друга. Но все это в итоге дало нам возможность выйти на более качественное решение. Именно качественное решение. Потому что прорабатывали и учитывали точку зрения всех политических фракций, а они были разные, и тем самым мы уходили от ошибокотметил он
Ранее Володин заявил, что Госдума сплотилась перед лицом угроз и санкций.