Володин заявил, что Госдума всегда получала поддержку от президента Володин: Госдума всегда получала поддержку от президента

Москва27 июл Вести.Госдума всегда получала поддержку от президента России Владимира Путина. Об этом ИС "Вести" заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Надо отдать должное нашему президенту, Дума всегда получала поддержку с его стороны. У нас постоянная коммуникация, причем не только на уровне Государственной думы, но и руководителей политических фракций. А потом те решения, которые были приняты президентом и 25 лет назад, именно он инициировал закон о политических партиях, и у нас конкуренция между партиями на сегодняшний день сложилась именно на основе принятого 25 лет назад закона — равный доступ к государственным СМИ сказал он

Володин добавил, что конкуренция не разъединила политические фракции, а сплотила их.

Через какие решения? То, что президент предложил… больше разговаривать друг с другом, учитывать мнение друг друга. Но все это в итоге дало нам возможность выйти на более качественное решение. Именно качественное решение. Потому что прорабатывали и учитывали точку зрения всех политических фракций, а они были разные, и тем самым мы уходили от ошибок отметил он

Ранее Володин заявил, что Госдума сплотилась перед лицом угроз и санкций.