Москва27 июл Вести.Россиянам необходимо объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, Путин – мужественный и мудрый человек.

Поэтому, когда он принимает решения, в основе их всегда стоит человек, бережное отношение к людям. Те решения, которые надо принимать, он принимает. Нам надо объединиться вокруг президента. От этого только будем сильнее. Сильный президент – сильная Россия. Есть Путин – есть Россия