Москва27 июлВести.Россиянам необходимо объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, Путин – мужественный и мудрый человек.
Поэтому, когда он принимает решения, в основе их всегда стоит человек, бережное отношение к людям. Те решения, которые надо принимать, он принимает. Нам надо объединиться вокруг президента. От этого только будем сильнее. Сильный президент – сильная Россия. Есть Путин – есть Россиясказал он
Ранее Володин заявил, что послания президента России Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены.