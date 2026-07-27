Володин заявил о выполнении Федеральным Собранием всех посланий президента РФ Володин: Федеральное Собрание выполнило все поручения президента России

Москва27 июл Вести.Послания президента России Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Ключевыми направлениями работы парламента, отмеченными в послании, являются обеспечение национального развития, обеспечение нужд СВО и поддержка военнослужащих и членов их семей.

В отношении реализации первого приоритета отмечу - послание президента Федеральному Собранию предыдущих лет мы выполнили полностью на 100% заметил Володин

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, дающий право ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, бесплатное право на вспомогательные репродуктивные технологии. Мера не включает в себя поддержку в случае обращения за услугой суррогатного материнства.