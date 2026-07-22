Володин: Госдума за пять лет приняла 1147 законов, направленных на защиту людей

Володин: за пять лет Госдума приняла 1147 социально значимых законов Володин: Госдума за пять лет приняла 1147 законов, направленных на защиту людей

Москва22 июл Вести.Государственная дума нынешнего созыва за пять лет приняла 1147 законов, которые направлены непосредственно на защиту людей. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Подводя итоги работы, Володин подчеркнул, что каждый третий закон, принятый Госдумой, имеет социальную направленность.

За пять лет принято 1 147 законов, направленных непосредственно на защиту людей сказал он

К таким инициативам он отнес меры в сфере охраны здоровья, прежде всего детей, противодействие кибермошенничеству, защиту духовных ценностей, а также другие общественно значимые законы.

Ранее сообщалось, что Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан от мошеннических действий при оформлении кредитов и займов.