Москва22 июлВести.Государственная дума нынешнего созыва за пять лет приняла 1147 законов, которые направлены непосредственно на защиту людей. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Подводя итоги работы, Володин подчеркнул, что каждый третий закон, принятый Госдумой, имеет социальную направленность.
За пять лет принято 1 147 законов, направленных непосредственно на защиту людейсказал он
К таким инициативам он отнес меры в сфере охраны здоровья, прежде всего детей, противодействие кибермошенничеству, защиту духовных ценностей, а также другие общественно значимые законы.
Ранее сообщалось, что Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан от мошеннических действий при оформлении кредитов и займов.