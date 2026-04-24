Володин: за 33 года принято более 12 тысяч федеральных законов

Москва24 апр Вести.За восемь созывов, то есть за 33 года, Государственной думой было принято более 12 тысяч федеральных законов. Об этом "Российской газете" сообщил председатель законодательного органа РФ Вячеслав Володин.

По его словам, нормативные акты принимались не сразу. Были споры, компромиссы, а также согласование позиций. И в конечном итоге законы принимались на благо России.

В их числе – Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный, Жилищный кодексы Российской Федерации отметил глава Госдумы

Володин подчеркнул, что во время обсуждения новых законов всегда побеждал здравый смысл, а также ответственность депутатов перед российскими гражданами.

Ранее парламентарий заявил, что цель работы Госдумы – не просто принимать законы, а решать конкретные проблемы людей.