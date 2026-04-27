Москва27 апр Вести.Объединение политических сил является основой в работе российского парламентаризма, заявил в интервью ИС "Вести" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Это основа в работе - консолидация, объединение всех здоровых политических сил. Это то, с чего начал наш президент Владимир Владимирович Путин, когда он избрался и постарался создать парламентское большинство, объединить здоровые силы. С тем, чтобы опираясь на них, принимали законы. Это было начало построения в нашей современной России парламентаризма. Объединение вокруг повестки развития страны, вокруг президента заложило правильную основу работы Государственной Думы сегодняшнего дня