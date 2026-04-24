Володин: депутат должен не просто принимать законы, а решать проблемы людей

Москва24 апр Вести.Цель депутатской работы - не просто принимать законы, а решать конкретные проблемы людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин "Российской газете".

В случаях, когда закон оказывается неэффективным, необходимо провести работу над ошибками, отметил Володин.

Цель депутатской работы - не просто принять закон, а решить конкретную проблему людей​​​. Если - что редко случается - закон неэффективен, значит, мы должны провести работу над ошибками и внести соответствующие поправки с учетом мнения наших избирателей. Продолжим руководствоваться этими принципами подчеркнул Володин

Госдума изменила взаимоотношения со Счетной палатой, благодаря чему увеличилось количество законов прямого действия. Теперь депутаты не просто голосуют, а следят, как принятые решения работают на местах, пояснил Володин.

Повышать качество законов для нас - значит в первую очередь принимать решения, которых более всего ждут граждане. Именно для этого работает Госдума, а депутаты понимают меру своей ответственности. Наша прямая обязанность - не только рассматривать проекты законов, но и поддерживать связь с избирателями, встречаться с ними, рассматривать их обращения, то есть обеспечивать обратную связь с людьми заключил Володин

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил ИС "Вести", что с Госдумой считаются все госорганы, в том числе правительство. На значимость Госдумы оказали влияние и поправки к Конституции России, предложенные президентом Владимиром Путиным, подчеркнул Грызлов.