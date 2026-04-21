Москва21 апр Вести.Сегодня с Госдумой считаются все органы РФ, включая правительство. Такое мнение ИС "Вести" озвучил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии и экс-председатель Госдумы РФ Борис Грызлов.

Он добавил, что на значимость Госдумы повлияли и поправки к Конституции России, которые были предложены президентом Владимиром Путиным.

То, что были приняты поправки в Конституцию по инициативе президента Российской Федерации по расширению полномочий Государственной думы, повлияло на ее значимость. Сегодня Государственная дума – тот орган, с которым считаются все, считается правительство, потому что есть возможность согласовывать назначения министров, ну и, естественно, председателя правительства. Я вижу, что работа выстроена очень хорошо рассказал Грызлов

Дипломат также вспомнил о тяжелом периоде работы в Думе во время мирового финансового кризиса.

Очень важным моментом был именно 2007-й год, когда начинался мировой кризис экономический, и который свой отпечаток впоследствии нанес и на Россию. И нам необходимо было принять срочно законы, которые позволили бы правительству более оперативно вмешиваться в ситуацию. И тогда за две недели мы приняли 50 законов. Это был сложнейший период, мы работали консолидированно. Заседания были практически каждый день пленарные рассказал Грызлов

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как проходила работа Госдумы со времен ее первого созыва. По его словам, тогда он вместе со сторонниками спас страну от гражданской войны.