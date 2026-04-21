Москва21 апрВести.Депутаты первого созыва Государственной думы РФ уберегли страну от гражданской войны и сформировали правительство народного доверия и национальных интересов. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал в интервью ИС "Вести".
Зюганов стал одним из трех депутатов, которые видели изнутри работу нижней палаты парламента за время всех ее созывов.
А что было? Страну предали, растерзали на куски на части. Мы ее первые спасли от гражданской войны. Мы уберегли ее от полной ликвидации военно-промышленного комплекса. Мы после дефолта сформировали правительство народного доверия, национальных интересов … Мы поддержали [президента РФ Владимира] Путина в новой стратегии борьбы с терроризмом, войной и за сплочение всех патриотических силрассказал лидер КПРФ
21 апреля в Москве на Охотном ряду открылась выставка, посвященная 120-летию российского парламентаризма. В экспозиции представлена вся история – от периода царской России до современности. На выставке представлены уникальные фотографии и документы, стенограммы парламентских заседаний, книги и другие экспонаты.