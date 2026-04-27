Депутат Васильев рассказал о хаосе в деятельности Госдумы в 1990-х Депутат Васильев: в Госдуме 90-х среди помощников депутатов были участники банд

Москва27 апр Вести.В политических процессах Госдумы 1990-х годов царил хаос, процессы были неуправляемыми. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

Кроме того, в тот период среди помощников депутатов были участники преступных сообществ.

Я был заместителем министра, вел главк по оргпреступности и докладывал на Думе об очень сложных процессах, которые напрямую касались Думы. В числе тогдашних помощников депутатов было около 150 участников преступных сообществ. Вдумайтесь в эту цифру! В основном это были люди с Кавказа. Очень бурно меня тогда встречали, критично… Процессы шли неуправляемо, нерегулируемо, спонтанно, если говорить о том времени. Такая вот была Дума, но при этом она работала заявил он

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