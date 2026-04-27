Косачев: прочные основы парламентаризма в России заложили первые составы Госдумы Косачев: первые четыре Думы и Госсовет заложили прочные основы парламентаризма

Москва27 апр Вести.Первые четыре состава Государственной думы и Государственный совет заложили прочные основы парламентаризма в России, которые советской власти не удалось перечеркнуть. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

В 1906 году, 27 апреля, начала работу первая Государственная дума, всего до революции работали четыре ее состава. Государственный совет с 1906 по 1917 годы был верхней законодательной палатой Российской империи.

По его словам, современная законотворческая система сохранила прочные основы российского парламентаризма, действовавшие 120 лет.

Первые четыре Думы, конечно же, наряду с работавшим в увязке и параллельно Государственным советом, заложили очень прочные основы российского парламентаризма, традиции, которые не смогли, что называется, быть перечеркнутыми семью десятилетиями советской власти и очень хорошо были воспроизведены уже в современной системе, в современном российском парламенте, который сохранил двухпалатную структуру отметил Косачев

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести", что объединение политических сил является основой в работе российского парламентаризма.