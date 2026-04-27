Песков: парламент играет ту роль, которую и должен играть в развитии РФ Песков: парламент РФ играет важную роль в развитии нашей страны

Москва27 апр Вести.Современный парламент играет важную роль в развитии России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что первая "Дума народного гнева" была "зачатком российского парламентаризма".

Наверное, вряд ли правильно ассоциировать народовластие с народным гневом. Но это, скажем так, первые зачатки российского парламентаризма. Парламентаризм-то, на самом деле, достаточно молодой в России сказал Песков

Для России 120-летие со дня первых выборов в Госдуму, как отметил Песков, это "чрезвычайно важная дата".

И мы прошли изрядный путь сейчас. Наш парламент, уже который давно сформировался, две палаты играют ту роль, которую они должны играть в развитии нашей страны, и это чрезвычайно важно. И, собственно, о значении как раз говорил президент отметил официальный представитель Кремля

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге напомнил о переломных моментах начала XX века и роли первых парламентариев.