Путин напомнил о переломных событиях начала XX века и роли первых парламентариев Путин заявил, что революция и гражданская война изменили судьбу России

Москва27 апр Вести.Революция и Гражданская война радикально повлияли на ход российской истории и судьбы миллионов людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, он напомнил о выступлении Петра Столыпина в 1907 году и о том, что уже спустя десять лет страна оказалась в иной исторической реальности.

Глава государства отметил, что оценки роли отдельных депутатов и политиков того времени в этих событиях могут быть разными. При этом он подчеркнул, что опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения и благодарности.

В 1907 году, обращаясь к Думе, уже на следующий год Петр Аркадиевич Столыпин говорил, что Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Однако довольно скоро, уже через десять лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждан сказал Путин в ходе выступления

Президент подчеркнул, что опыт первых парламентариев России "заслуживает уважения и благодарности", а также научного, философского и политического осмысления.