Москва27 апрВести.Революция и Гражданская война радикально повлияли на ход российской истории и судьбы миллионов людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, он напомнил о выступлении Петра Столыпина в 1907 году и о том, что уже спустя десять лет страна оказалась в иной исторической реальности.
Глава государства отметил, что оценки роли отдельных депутатов и политиков того времени в этих событиях могут быть разными. При этом он подчеркнул, что опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения и благодарности.
В 1907 году, обращаясь к Думе, уже на следующий год Петр Аркадиевич Столыпин говорил, что Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Однако довольно скоро, уже через десять лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждансказал Путин в ходе выступления
Президент подчеркнул, что опыт первых парламентариев России "заслуживает уважения и благодарности", а также научного, философского и политического осмысления.
Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, Преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народаподчеркнул Путин